Клиенты банка «Российский Капитал» теперь могут погашать кредиты без комиссии с помощью платежного сервиса QIWI. Беспроцентное погашение кредита уже доступно в магазинах «Связной», «МегаФон», «Ростелеком», а в ближайшее время будет доступно в банках — партнерах платежной системы Contact.

Зачисление денежных средств на счет банка «Российский Капитал» происходит на следующий рабочий день. Услуга доступна в розничных магазинах партнеров QIWI на всей территории России.



Чтобы внести платеж за кредит, плательщику необходимо сообщить на кассе магазина платежный код, который выдается непосредственно в точке обслуживания, и номер своего мобильного телефона. При первом обращении необходимо предъявить паспорт и сообщить полные реквизиты кредитного счета в банке «Российский Капитал». При совершении следующих операций достаточно будет сообщить полученный платежный код или назвать номер мобильного телефона, указанный при регистрации.