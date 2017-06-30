Клиенты банка «Российский Капитал» теперь могут погашать кредиты без комиссии с помощью платежного сервиса QIWI. Беспроцентное погашение кредита уже доступно в магазинах «Связной», «МегаФон», «Ростелеком», а в ближайшее время будет доступно в банках — партнерах платежной системы Contact.
Зачисление денежных средств на счет банка «Российский Капитал» происходит на следующий рабочий день. Услуга доступна в розничных магазинах партнеров QIWI на всей территории России.
Чтобы внести платеж за кредит, плательщику необходимо сообщить на кассе магазина платежный код, который выдается непосредственно в точке обслуживания, и номер своего мобильного телефона. При первом обращении необходимо предъявить паспорт и сообщить полные реквизиты кредитного счета в банке «Российский Капитал». При совершении следующих операций достаточно будет сообщить полученный платежный код или назвать номер мобильного телефона, указанный при регистрации.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 373,53 млрд рублей (27-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,60 млрд, кредитный портфель — 170,63 млрд, обязательства перед населением — 123,15 млрд.