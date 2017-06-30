Клиенты Сбербанка вечером в пятницу, 30 июня, стали жаловаться в социальных сетях на повторное списание денег с карт. По словам пользователей, повторные списания касались оплаченных ранее на этой неделе товаров, купленных как онлайн, так и в обычных магазинах. В Сбербанке в ответ на запрос РБК подтвердили факт сбоя и пообещали, что ошибочно списанные средства будут возвращены клиентам.

«Банк инцидент подтверждает, причина сбоя на стороне банка-эквайера. Системы Сбербанка работают в штатном режиме. Возврат излишне списанных средств будет осуществлен в течение пяти дней», — сказали в Сбербанке.

Служба поддержки банка в Twitter также пообещала клиентам вернуть списанные по ошибке деньги в течение пяти дней.

Предыдущий технический сбой в работе Сбербанка произошел в начале июня. Тогда он коснулся платежных терминалов банка — в течение 40 минут вечером 9 июня у части клиентов наблюдались затруднения в проведении операций с помощью банковских карт.

Согласно заявлению финансовой организации, тогда неполадки в работе платежных терминалов затронули менее 10% операций с пластиковыми картами.