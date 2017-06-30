Банк России установил экономические нормативы для микрофинансовых компаний, привлекающих денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовых компаний, осуществляющих выпуск и размещение облигаций. Соответствующее указание № 4382-У от 24 мая 2017 года опубликовано в пятницу, 30 июня, на сайте регулятора.
В указании перечислены четыре экономических норматива для таких МФК: норматив достаточности собственных средств, норматив ликвидности, максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и максимальный размер риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с МФК лиц).
В документе приводятся формулы расчета нормативов, а также устанавливаются их предельные числовые значения.
Так, минимально допустимое числовое значение норматива НМФК1 (достаточности собственных средств) составляет 6%. Минимально допустимое числовое значение норматива ликвидности НМФК2 устанавливается в размере 100%. Максимально допустимое числовое значение норматива НМФК3 (максимальный риск на одного заемщика или группу связанных заемщиков) — 25%. Максимально допустимое числовое значение норматива НМФК4 (максимальный размер риска на связанные с МФК лицо или группу лиц) равно 20%.
Указание вступает в силу с 1 января 2018 года.
Напомним, Банк России в конце марта этого года объявил о завершении законодательного разделения микрофинансовых организаций на два вида: микрофинансовые компании и микрокредитные компании, они наделенны разным объемом прав и обязанностей. Право привлекать денежные средства от граждан, не являющихся учредителями, осталось только за микрофинансовыми компаниями.
Банк России объявляет об окончании 29 марта переходного периода, установленного федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 407-ФЗ, который реализовал законодательное разделение микрофинансовых организаций на два вида: микрофинансовые компании и микрокредитные компании. Как напоминают в пресс-службе ЦБ, данные виды МФО наделены разным объемом прав и обязанностей в целях установления пропорционального регулирования.