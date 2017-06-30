Банк России установил экономические нормативы для микрофинансовых компаний, привлекающих денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовых компаний, осуществляющих выпуск и размещение облигаций. Соответствующее указание № 4382-У от 24 мая 2017 года опубликовано в пятницу, 30 июня, на сайте регулятора.

В указании перечислены четыре экономических норматива для таких МФК: норматив достаточности собственных средств, норматив ликвидности, максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и максимальный размер риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с МФК лиц).

В документе приводятся формулы расчета нормативов, а также устанавливаются их предельные числовые значения.

Так, минимально допустимое числовое значение норматива НМФК1 (достаточности собственных средств) составляет 6%. Минимально допустимое числовое значение норматива ликвидности НМФК2 устанавливается в размере 100%. Максимально допустимое числовое значение норматива НМФК3 (максимальный риск на одного заемщика или группу связанных заемщиков) — 25%. Максимально допустимое числовое значение норматива НМФК4 (максимальный размер риска на связанные с МФК лицо или группу лиц) равно 20%.

Указание вступает в силу с 1 января 2018 года.



Напомним, Банк России в конце марта этого года объявил о завершении законодательного разделения микрофинансовых организаций на два вида: микрофинансовые компании и микрокредитные компании, они наделенны разным объемом прав и обязанностей. Право привлекать денежные средства от граждан, не являющихся учредителями, осталось только за микрофинансовыми компаниями.