С 1 июля 2017 года в России вступили в силу поправки в закон о национальной платежной системе. Согласно изменениям, с этого дня россияне, пришедшие работать в бюджетную сферу либо впервые обратившиеся за получением пенсии, будут получать только карты системы «Мир».



При этом для бюджетников условия обслуживания по зарплатной, социальной или другой карте, выпущенной на базе ПС «Мир», останутся теми же, что были по карте другой платежной системы, которой они пользовались до этого.

Напомним, получать бюджетные выплаты можно не только на карту «Мир», но и просто на счет без карты или же наличными в кассе.

К настоящему времени в России эмитировано свыше 10 млн карт «Мир». Причем пятая часть от этого количества была открыта клиентами за один только июнь.