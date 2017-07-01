Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг» и «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».



Федеральный закон был принят Госдумой 16 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

В частности, законом уточняется, что требование об осуществлении листинга ценных бумаг на основании договора с эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) не распространяется на случаи осуществления листинга облигаций Банка России.

Устанавливается, что требования, предъявляемые к эмитенту при приобретении размещённых им облигаций, не распространяются на приобретение Банком России размещенных облигаций ЦБ по договорам РЕПО в соответствии с ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«Федеральным законом также предусматривается продление с 1 июля 2017 года до 1 января 2019 года действия особой процедуры рассмотрения споров по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предусматривающей, что при наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств (в том числе по размеру страховой выплаты) потерпевший, прежде чем предъявлять судебный иск, должен повторно обратиться к страховщику с обоснованием своих требований, при этом рассмотреть претензии потерпевшего страховщик обязан в течение 10 календарных дней», — отметила пресс-служба Кремля.