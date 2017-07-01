Минфин рассчитывает на включение пределов возможного перераспределения средств без проведения поправок в закон о бюджете в бюджет на следующую трехлетку, сообщили RNS в Минфине. Ранее ведомство опубликовало проект, предлагающий при формировании бюджета утверждать список госпрограмм, в рамках которых можно будет перераспределять бюджетные средства, не прибегая для этого к принятию полноценного закона о внесении изменений в федеральный бюджет. Предполагается, что такое перераспределение будет контролировать специальная комиссия.



«Пределы перераспределения и какие программы в него включать будет установлено в законе о федеральном бюджете. При первичном парламентском контроле Госдума и Совет Федерации будут решать — согласны ли они вообще дать такие права правительству РФ. Если будет принят федеральный закон о федеральном бюджете с таким основанием, то правительство РФ вносит изменения не самостоятельно, а только с согласия межпарламентской комиссии», — рассказали в Минфине.

Сейчас все поправки в закон о бюджете, в том числе перераспределение денежных средств между государственными программами и другими статьями расходов, должны утверждаться Государственной думой.

Если предложения Минфина будут одобрены, то ведомство по решению правительства сможет вносить изменения в бюджетную роспись и без одобрения комиссии — если она не выразит своего мнения в течение пяти дней.

«Если комиссия не выразила несогласие спустя закрепленный законом срок, то Минфин России сможет внести изменения в сводную бюджетную роспись по решению правительства РФ. О любом изменении в сводную бюджетную роспись Минфин будет информировать Госдуму и Счетную палату», — сообщили в Минфине.

В какие госпрограммы правительство сможет вносить изменения, в законопроекте не уточняется. Перечень будет утверждаться правительством при формировании проекта федерального бюджета, пояснили в Минфине.

Сейчас в перечне госпрограмм, утвержденных правительством, содержится 44 программы. При этом утверждены и реализуются 42 госпрограммы. Две госпрограммы еще разрабатываются. Одна госпрограмма утверждена указом президента России.