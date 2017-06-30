Президент России Владимир Путин подписал закон о реновации в Москве. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Под реновацией жилищного фонда в городе Москве понимается совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с программой реновации жилищного фонда в городе Москве, направленных на обновление среды жизнедеятельности граждан, общественного пространства в целях предотвращения роста аварийного жилого фонда в городе Москве, обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства», — отмечается в документе.

Госдума 14 июня приняла закон в третьем чтении практически единогласно. Совет Федерации одобрил его на заседании 28 июня.

Госдума приняла закон о реновации в третьем чтении В среду, 14 июня, Госдума практически единогласно приняла в третьем чтении закон о реновации в Москве. Законопроект был внесен в Госдуму 10 марта 2017 года, принят в первом чтении 20 апреля, во втором — 9 июня. После прошедших в начале июня парламентских слушаний были внесены дополнительные поправки к тем, которые были предложены правительством РФ и одобрены рабочей группой Госдумы ранее.

Согласно документу, при ипотеке залог будет автоматически перенесен на новую квартиру вне зависимости от согласия на то кредитора и заемщика. Законопроектом оговаривается, что условия кредита при замене объекта залога останутся неизменными. Страховой полис на объект залога при ипотеке также будет переоформлен на новое жилье, не будет необходимости вносить изменения в закладную, к ней будет прикрепляться дополнительный лист с данными о новом предмете залога.

Собственник жилого помещения, находящегося под обременением (в частности, в залоге у банка), при этом не вправе требовать выплату равноценного возмещения в денежной форме. То есть ипотечники лишены права получить деньги за ранее приобретенное в кредит жилье и закрыть кредит. Возможность для ипотечных заемщиков получить не равнозначное, а равноценное жилье в законопроекте не оговаривается.