Британский премьер-министр Тереза Мэй может в течение 2017 года объявить о выходе ее страны из переговоров по Brexit, сообщает Telegraph.

По информации издания, такую вероятность рекомендовали учесть бизнес-лидерам Великобритании на недавней встрече с одним из старших советников Мэй (с того момента он уже покинул свой пост).

Если выход из переговоров произойдет, то рассчитан он будет, как утверждает издание, на «внутреннее потребление» — чтобы продемонстрировать жесткую позицию правительства на переговорах с ЕС.

Ранее представители ЕС называли суммы до 100 млрд фунтов стерлингов, которые Британии, возможно, придется заплатить за выход из союза.