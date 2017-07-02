Народный банк Китая (ЦБ) и Управление денежного контроля Гонконга одобрили механизм взаимного доступа на рынок облигаций (Bond Connect), при этом торги в «северном направлении» (Northbound Тrading), которые позволяют гонконгским и иностранным инвесторам торговать облигациями, выпущенными в континентальном Китае, будут запущены 3 июля, говорится в сообщении китайского ЦБ.

«С целью развития рынка облигаций континентальной части Китая и специального административного района Гонконг Народный банк Китая и Управление денежного обращения Гонконга одобрили механизм взаимного доступа на рынок облигаций между САР Гонконг и континентальной частью Китая. Пробный запуск торгов в «северном направлении» состоится 3 июля», — говорится в сообщении китайского регулятора.

Northbound Trading позволяет гонконгским и международным инвесторам торговать облигациями континентального Китая, а Southbound Trading — инвесторам из континентального Китая торговать гонконгскими и иностранными облигациями. Когда будет запущен механизм торговли в «южном направлении», пока неизвестно.