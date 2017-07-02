Гагаринский районный суд Москвы признал бывшего президента одного из автодилерских холдингов виновным в хищении около 800 млн рублей под предлогом оформления кредитных договоров. Обвиняемый скрывается, поэтому приговор вынесен заочно, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по Москве, Гагаринским районным судом Москвы в отношении бывшего президента одного из автодилерских холдингов по факту хищения денежных средств под предлогом оформления кредитных договоров заочно вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, обвиняемый, являясь президентом автодилерского холдинга, в декабре 2007-го и феврале 2008 года дал указание подконтрольным коммерческим организациям заключить кредитные договоры с банком. На основании вышеуказанных договоров организациям были выданы кредиты на общую сумму свыше 800 млн рублей. При этом банку были предоставлены подложные бухгалтерские документы, а в качестве залога — автомобили, уже находящиеся на тот момент в залоговом обременении.

В результате фигурант распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. В ноябре прошлого года уголовное дело было направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В январе 2017 года подсудимый скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время в отношении фигуранта судом заочно вынесен обвинительный приговор, согласно которому последний приговорен к восьми годам лишения свободы.

Принимаются меры по установлению местонахождения осужденного и его задержанию.