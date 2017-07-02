Президент России Владимир Путин подписал нововведения в закон «О Центральном банке», предусматривающие новый формат взаимодействия регулятора с подотчетными кредитными организациями с помощью личного кабинета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает введение для Банка России права «осуществлять взаимодействие с кредитными организациями посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем предоставления кредитным организациям доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке».

Предполагается, что в личном кабинете банки будут «сидеть», чтобы получать от регулятора документы в электронной форме, включая запросы, требования, предписания от ЦБ. С помощью того же канала банки должны будут отвечать регулятору и отправлять необходимые документы. При этом переданные сведения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, будут признаны равнозначными документам на бумажном носителе.

«Введение данной нормы позволит Банку России ускорить и упростить доставку документов, устранить проблемы, связанные с территориальной удаленностью кредитной организации от территориального учреждения Банка России, однозначно разрешить вопрос с установлением момента доставки предписаний Банка России, которыми в отношении кредитных организаций вводятся меры воздействия, предусмотренные федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», что важно в целях определения срока начала действия мер», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, личный кабинет позволит «однозначно разрешить вопрос» с установлением момента доставки предписаний Банка России, которыми в отношении кредитных организаций вводятся меры воздействия, предусмотренные законом о ЦБ.