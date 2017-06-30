Национальный банк Белоруссии с 1 июля унифицирует расчет показателя золотовалютных резервов (ЗВР): теперь международные резервные активы (МРА) будут рассчитываться только по методике МВФ, которая не учитывает активы в некоторых валютах, в том числе российской.

«Состояние золотовалютных резервов Белоруссии с 1 июля 2017 года будет характеризоваться единым показателем — величиной международных резервных активов, рассчитанной в соответствии со cпециальным стандартом распространения данных МВФ», — говорится в сообщении на сайте регулятора. Поясняется, что Нацбанк отказывается от расчета МРА в национальном определении, которым пользовался с 2004 года наряду со стандартами МВФ.

Решение об использовании единого расчетного показателя принято Национальным банком в рамках комплексной работы по совершенствованию подходов к управлению золотовалютными резервами, проводимой с применением опыта, полученного в ходе участия в программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств. Также учитывался опыт сотрудничества Национального банка с международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами и банками-контрагентами, которые при определении объема золотовалютных резервов Белоруссии, как правило, ориентируются на информацию о показателе резервов в определении МВФ.

Между тем ЗВР Белоруссии в определении МВФ на 1 июня составили около 5,24 млрд долларов, в национальном определении — 5,6 млрд долларов.

Как пояснил регулятор, основным различием между методологиями является включение в состав международных резервных активов в национальном определении ряда активов, не предусмотренных стандартами МВФ. «К их числу относились активы в драгоценных металлах, отличных от монетарного золота, драгоценные камни, а также активы в валютах, которые не рассматриваются МВФ в качестве резервных», — подчеркнули в Нацбанке.

В частности, в расчете ЗВР по международным стандартам не будут учитываться активы в российских рублях.

Руководитель минского Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук заметил, что это соответствует международной практике расчета данного показателя и в целом Белоруссия не отказывается от этой валюты. Он обратил внимание, что в корзине из трех валют, к которой привязан белорусский рубль, российская валюта имеет наибольший вес. Кроме того, продолжил Романчук, в расчетах белорусских субъектов хозяйствования при внешнеторговых сделках на долю российского рубля приходится порядка 40%.