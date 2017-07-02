Во II квартале рублевые вклады и почти все облигации принесли 2–10% прибыли. Не подвели и валютные депозиты. А вот те, кто инвестировал в акции, теперь в основном подсчитывают убытки, пишут «Ведомости».

Рубль из-за почти 15-процентного снижения цен на нефть подешевел практически ко всем валютам, курс которых ежедневно устанавливает ЦБ. Тех, кто отдает предпочтение валютным сбережениям, особо порадовал евро. Его курс за три месяца прибавил почти 13%. Это реакция на намеки президента ЕЦБ Марио Драги на возможное ужесточение денежной политики, поясняет ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Швейцарский франк и британский фунт стали дороже на 10%, доллар — на 5,6%.

Три месяца назад лучшие ставки вкладов в крупных банках на застрахованные суммы доходили до 9% годовых в рублях, 2% в долларах и 1% в евро. Так что за квартал рублевые вложения в банках принесли доход в 2,25%. Но и этого хватило, чтобы обогнать инфляцию (1,1%, по предварительным данным Росстата на 26 июня). Те, кто разместил доллары на вкладах, заработали в рублевом эквиваленте 6,1% прибыли. Рублевый доход депозитов в евро за квартал достиг 13,1%.

Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ на четверть пункта (до 9%) и падение доходности вкладов во многих банках, к июлю лучшие ставки вкладов в рублях в крупных банках остались прежними.

Эксперты не сомневаются, что во второй половине года снижение ключевой ставки и ставок вкладов продолжится — общее снижение может составить в среднем 0,75 процентного пункта.

Ставки валютных вкладов вряд ли заметно изменятся: им «по большому счету уже некуда падать», отмечает представитель крупного розничного банка.

Большинство аналитиков предсказывают дальнейшее ослабление рубля. По словам председателя совета директоров «ВТБ Капитал Управление активами» Владимира Потапова, оно будет умеренным — при сохранении цен на нефть около 50 долларов за баррель Brent курс доллара к концу года составит 60–65 рублей, евро — 69–75 рублей. Главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров ожидает курса на уровне 60,2 рубля за доллар и 66,8 рубля за евро, а Деев — 63–65 рублей за доллар и 70 рублей за евро (при ужесточении политики ЕЦБ).

За апрель — июнь мировая цена золота практически не изменилась: 1 243 доллара за тройскую унцию. Серебро подешевело на 8% до 16,78 доллара за унцию, платина — на 3,1% до 921 доллара. Зато унция палладия подорожала на 7,6% до 859 долларов.

Подорожавший доллар позволил инвесторам с рублями заработать на всех драгоценных металлах, кроме серебра. Оно, размещенное на обезличенных металлических счетах (стоимость металла на них привязана к учетным ценам ЦБ в рублях), с учетом банковской маржи обесценилось на 4,25%. А вот стоимость золота на них выросла на 3,8%, палладия — на 9,9%. Владельцы платины остались при своих.

Снова порадовали рублевые облигации. За квартал цены ОФЗ поднялись на 0,3–2%, в среднем — на 0,8%. С учетом выплаченных за этот период купонов доход от вложений в лучшие из них (ОФЗ 29010) достиг 4,4%, а в среднем — 2,8%, подсчитали аналитики Промсвязьбанка.

Большинство корпоративных бумаг также выросли в цене. Облигации надежных компаний и банков обеспечили квартальный доход в 2–3%. Но ряд бумаг позволили заработать в два-три раза больше.

Вложения в акции оказались не слишком успешными. Менее 30% ликвидных бумаг, торгующихся на Московской бирже, выросли в цене. Рублевый индекс ММВБ снизился на 5,2% до 1 881 пункта, долларовый РТС — почти на 10%.

Неплохо заработать удалось лишь обладателям отдельных низколиквидных бумаг. Акции ОПИН подорожали на 74%, группы «Черкизово» — почти на 54%, а префы МГТС — примерно в 1,5 раза. Более ликвидные привилегированные акции «Татнефти» — на треть. Среди наиболее ликвидных бумаг в небольшом плюсе только «Роснефть» (2,75%) и «Магнит» (2,3%). Покупка в начале минувшего квартала остальных «голубых фишек» обернулась бы убытками.

Провальным оказался квартал для акционеров АФК «Система», бумаги которой подешевели почти вдвое после исков «Роснефти».