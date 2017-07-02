Администрация президента США раскрыла информацию о размере зарплат в аппарате Белого дома. Жалованье сотрудников Белого дома варьируется от 30 тыс. до 179 тыс. долларов, говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Так, 30 тыс. долларов получают, например, директор Национального экономического совета и старший советник президента по экономической политике Гэри Кон и помощник Дональда Трампа по стратегическим инициативам Кристофер Лиддел.

Максимальная зарплата в Белом доме составляет примерно 180 тыс. долларов. Среди чиновников, получающих такую зарплату, — пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер. Его заместитель Сара Сандерс получает в год немного меньше — 165 тыс. долларов Максимальные 180 тыс. долларов также получает главный политконсультант Трампа Стив Бэннон.

Кроме того, высокую заработную плату имеют ключевые представители Белого дома — глава аппарата сотрудников Райнс Прибэс и старший советник Келлиэнн Конуэй. Их годовой оклад также составляет около 180 тыс.

Отдельно в отчете указаны дочь Дональда Трампа Иванка и ее супруг, зять президента Джаред Кушнер, который является советником главы США. Согласно документу, Белый дом не выплачивает им зарплату.

Отчет о доходах сотрудников президентской администрации будет представлен конгрессу США.