Компания инвестора Уоррена Баффета Berkshire Hathaway намерена приобрести 700 млн акций, банка Bank of America и стать его крупнейшим акционером, сообщает Reuters.

Berkshire приобретет примерно 7-процентный пакет акций стоимостью около 17 млрд долларов, исходя из цены в 24,32 доллара за акцию Bank of America на закрытии торгов в четверг.

В компании отмечают, что она собирается использовать для сделки собственные ценные бумаги и приобрести долю в Bank of America по цене ниже рыночной.

На данный момент компания Баффета является крупнейшим акционером банка Wells Fargo. Кроме того, Баффет владеет крупным пакетом акций Goldman Sachs.