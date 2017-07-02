Совет управляющих Нового банка развития БРИКС одобрил окончательную версию стратегии развития на ближайшие пять лет, следует из распространенного банком документа.

«Общая стратегия на 2017—2021 годы определяет то, как НБР будет выполнять свой мандат. Самая главная цель в следующие пять лет — на основе имеющегося прогресса, сделанного с начала функционирования банка в июле 2015 года, создать из НБР надежного поставщика услуг по сотрудничеству в области развития и финансового посредника, который надежно защищает ресурсы, вложенные акционерами и инвесторами», — говорится в сообщении финансового института.

В начале апреля совет управляющих НБР в ходе второго годового собрания в Нью-Дели одобрил «в принципе» стратегию развития на ближайшие пять лет. Президент банка сообщал, что окончательную версию планируют согласовать и опубликовать на сайте банка к 1 июня, однако публикация несколько задержалась из-за дополнительных раундов переговоров, необходимых для внесения поправок.

Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС в июле 2014 года для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в его членах и других развивающихся странах. В апреле 2016 года совет директоров НБР одобрил семь проектов, подразумевающих предоставление финансирования в размере более 1,5 млрд долларов. В текущем году банк рассчитывает одобрить около 15 проектов на сумму 2,5—3 млрд долларов.