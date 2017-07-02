Сумма прямых инвестиций зарубежных предприятий в американскую экономику резко сократилась. Особенно осторожничают немецкие бизнесмены, пишет 2 июля WirtschaftsWoche со ссылкой на предварительные расчеты статистического ведомства США.

Согласно сведениям Бюро экономического анализа, в I квартале 2017 года сумма прямых иностранных инвестиций в США составила 83,6 млрд долларов, что почти на 40% ниже аналогичного показателя за I квартал 2016 года.

Издание отмечает, что немецкие предприятия отличились особой сдержанностью и в IV квартале 2016 года, вложив около 1,41 млрд долларов в создание и расширение производственных мощностей в США. Это на 4 млрд меньше, чем в III квартале того же года. За период с января до конца марта 2017 года эта сумма снизилась до 992 млн долларов.

Если предварительные расчеты статистического ведомства подтвердятся, то это будет означать, что объем прямых инвестиций из Германии в США сократился до показателя I квартала 2013 года.

Новая администрация США сеет неуверенность среди немецких предпринимателей, пояснила руководитель отдела внешней экономической политики Федерального объединения немецкой промышленности Шторми-Анника Мильднер.

Неопределенность зародилась в связи с рядом предвыборных заявлений Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании. Так, он обещал исправить «дисбаланс в мировой торговле», для чего, оказавшись в Белом доме, провозгласил курс на отмену свободной торговли и введение протекционизма. В частности, администрация Трампа обвиняет Китай и ряд европейских государств, прежде всего Германию, в использовании нечестных методов для достижения этими странами положительного баланса в торговле с США.