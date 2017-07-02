Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону, направленный на борьбу с «зеркалами» пиратских сайтов в Интернете. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Законом не допускается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, сайта, сходного до степени смешения с сайтом в Сети, доступ к которому ограничен по решению Мосгорсуда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав, или информации, необходимой для их получения с использованием Всемирной сети.

Инициировать процедуру блокировки «зеркал» теперь могут федеральные органы исполнительной власти, а также правообладатели. Решение о признании сайта копией заблокированного сайта будет принимать Минкомсвязь в порядке, установленном правительством РФ.

Также вводится обязанность для операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась такая информация, доступ к которым был заблокирован.