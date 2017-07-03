Менеджмент банка «Пойдем!» запускает новый бизнес — в ближайшее время на рынке появится одноименная микрокредитная компания (МКК). Занять свое место на насыщенном микрофинансовом рынке новая компания намерена за счет ценового демпинга, пишет «Коммерсант».

Микрокредитная компания является дочерней структурой банка «Пойдем!» (ему принадлежит 100% акций) и начнет выдавать займы уже на этой неделе. Базовым продуктом для нее станет заем до зарплаты (сроком до 30 дней), также будут выдаваться короткие ссуды сроком до пяти месяцев. Кроме того, компания планирует оказывать услуги по рефинансированию займов других МФО на более выгодных для клиента условиях.

По словам предправления банка «Пойдем!» Инны Рябовой, МКК сначала будет работать в основном через агентскую схему и присутствовать в тех же регионах, что и банк. «Мы сможем предложить своим клиентам ставки примерно в полтора раза ниже, чем средние на рынке (средняя ставка на займы до зарплаты сейчас около 1,7% в день. — Прим. ред.), — отметила она. — Мы имеет большой опыт выдачи займов в этом сегменте, поскольку такого вида кредиты предлагали на балансе банка. Их качество у нас было очень хорошее, уровень возврата достигал 98%».

Бенефициарами банка «Пойдем!» являются топ-менеджеры банка «Российский Капитал». На данный момент 70% акций принадлежат Ольге Бахтиной, Михаилу Березову, Владимиру Воейкову, Сергею Лукашу, Сергею Фролову, Леониду Бацеву и их родственникам. Еще 5% акций владеет предправления банка «Пойдем!» Инна Рябова. На прошлой неделе стало известно, что предправления «РосКапа» Михаил Кузовлев планирует выкупить у Совкомбанка оставшийся пакет акций банка «Пойдем!» — 25%. Сделка должна быть закрыта в ближайшее время. Таким образом, банк фактически полностью перейдет под контроль менеджеров «РосКапа».

Предправления «Российского Капитала» покупает 25% банка «Пойдем!» Совкомбанк продает долю в банке «Пойдем!» председателю правления «Российского Капитала», дочернего банка Агентства по страхованию вкладов (АСВ), Михаилу Кузовлеву. Конфликта интересов в сделке он не видит, пишут «Ведомости».

Участники микрофинансового рынка считают, что у МКК «Пойдем!» есть возможности для быстрого развития. Банки не могут кредитовать по ставке, на треть превышающей среднерыночную ПСК (полная стоимость кредита, ежеквартально рассчитывается ЦБ для различных видов ссуд. При этом статус МКК позволит выдавать займы по более высоким ставкам.