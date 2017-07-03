На азиатских фондовых торгах в понедельник наблюдается разнонаправленная динамика ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:17 мск на 0,24% выше предыдущего уровня закрытия и составляет 20 081,24 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,1%, до 25 789,14, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 191,59 пункта, уменьшившись на 0,02% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index — в плюсе на 0,11%, на отметке 3 229,89. Южнокорейский KOSPI просел на 0,21% и равняется 2 386,86 пункта.