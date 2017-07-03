Внешэкономбанку придется отложить продажу двух своих дочерних банков — Связь-Банка и «Глобэкса». Центробанк предложил оставить их госкорпорации. Риски продать их не тому покупателю велики, к тому же продать их на условиях госкорпорации практически невозможно, пишут «Ведомости».

«ЦБ рассматривает вариант оставить оба банка во владении ВЭБа, поскольку опасается, что в результате их продажи частным игрокам их риски могут вырасти», — говорит банкир, изучавший активы госкорпорации с целью покупки.



Сейчас банками управляет понятная для регулятора команда ВЭБа, а смена владельца — риск, рассказал изданию человек, близкий к ВЭБу. Кроме того, регулятор и ВЭБ понимают, что банки фактически «некому продавать», так как в их развитие необходимо серьезно инвестировать. Поэтому теперь задача — вывести банки на безубыточность, а уже потом искать покупателей.



В этом году ожидается, что оба банка покажут операционную прибыль, однако «Глобэкс» пока продолжает показывать убыток, Связь-Банк вышел в плюс к июню, замечает аналитик S&P Анастасия Турдыева.

В июне 2014 году ВЭБ переоформил депозиты ЦБ на 212,6 млрд рублей, полученные на санацию «Глобэкса» и Связь-Банка, в облигации со ставкой купонного дохода 2%, что позволило ему заработать 82,9 млрд рублей. По данным издания, ЦБ готов пролонгировать или конвертировать в капитал ВЭБа эти средства. О том, что у ВЭБа есть план конвертировать в этом году в бессрочный долг 212,6 млрд рублей, первый зампред Внешэкономбанка Николай Цехомский говорил в апреле, это бы позволило увеличить достаточность капитала на несколько процентных пунктов. Он допускал, что продажа может быть отложена.

​ВЭБ может отложить продажу Связь-Банка и «Глобэкса» Внешэкономбанк (ВЭБ) может отложить продажу своих дочерних банков (Связь-Банка и «Глобэкса»), сохраняя при этом планы конвертировать в бессрочный долг 212 млрд рублей, выданных Банком России на их санацию. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил первый заместитель председателя госкорпорации Николай Цехомский.



Однако на запрос издания он передал через пресс-службу, что ВЭБ продолжает вести переговоры с несколькими потенциальными покупателями: «Мы считаем, что надо найти приемлемое для всех решение — для ВЭБа, для Банка России, для самих дочерних банков, а также для их клиентов и других заинтересованных лиц».

Сомнения в том, что Связь-Банк и «Глобэкс» удастся продать в текущем году, как заявлял менеджмент, в конце мая высказывало рейтинговое агентство Fitch. Причины этого — ожидания ВЭБа по цене продажи, низкий интерес инвесторов к банковским активам и слабые кредитные профили этих банков. По информации газеты, госкорпорация намеревалась продать банки по цене не ниже одного капитала, иначе ей пришлось бы признавать бумажный убыток. Однако в мае Горьков подтвердил, что «продать эти банки с прибылью, к сожалению, нельзя».