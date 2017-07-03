Госсредства могут размещаться в банках, которые имеют кредитный рейтинг не ниже уровня «A-(RU)» по нацшкале АКРА

Правительство России установило минимальный уровень кредитного рейтинга банка, на депозитах которого размещаются средства федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

«Установлено, что средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, которые имеют кредитный рейтинг не ниже уровня «A-(RU)» по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство». Рейтинг «A-(RU)» отражает умеренно высокий уровень кредитоспособности. Принятые решения позволят перейти от рейтингов международных рейтинговых агентств к кредитным рейтингам, присвоенным по национальной рейтинговой шкале, и установить унифицированные требования к кредитным организациям при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах», — отмечается в документе.

Кроме того, предусматривается, что одновременно с требованиями к банкам Федеральное казначейство вправе установить для них повышенный размер собственных средств (капитала), повышенный уровень кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале.

«Устанавливается требование о наличии у такой организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале не ниже уровня, определенного правительством России, присвоенного одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами. Кредитные рейтинговые агентства определяются правительством из числа включенных Банком России в соответствующий реестр и имеющих методологию рейтинговой деятельности, соответствующую установленным Банком России требованиям», — поясняется в документе.

Одновременно исключается требование о заключении Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в рамках мер по повышению капитализации договора субординированного займа либо договора о приобретении привилегированных акций кредитной организации.