Иностранные инвесторы четвертый месяц подряд сокращают вложения в активы РФ. За это время они вывели из российских акций более 1,6 млрд долларов — максимальный отток за последние три с половиной года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Ренессанс Капитала».

Объем средств, выведенных из ориентированных на российский рынок фондов за неделю, закончившуюся 28 июня, превысил 83 млн долларов. Отток инвестиций из российских фондов происходит на фоне их притока в активы других развивающихся стран. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), на минувшей неделе фонды emerging markets привлекли почти 1,9 млрд, а за четыре месяца — почти 28 млрд долларов.

Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Больший объем средств был выведен только из Китая (4 млрд долларов), но размер этого рынка существенно больше российского. Лидерами по привлечению средств среди стран БРИК стали Индия и Бразилия, в фонды которых за четыре месяца было инвестировано соответственно 2,6 млрд и 1 млрд долларов.

Больший объем средств российские фонды теряли только три с половиной года назад. Тогда инвесторы были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы США по сворачиванию монетарных стимулов, а также низкими темпами роста экономик развивающихся стран, в том числе российской. С августа 2013 года за семь месяцев почти непрерывного бегства инвесторов российские фонды потеряли 2,47 млрд долларов, а все фонды, ориентированные на emerging markets, лишились более 44 млрд.

Нынешнему негативному восприятию инвесторами российского рынка способствуют в первую очередь внутренние риски, которые привели к ухудшению инвестиционного климата в стране. И на первом месте — неоправдавшиеся ожидания относительно сближения Вашингтона и Москвы после избрания нового президента США. «Иллюзии относительно нормализации отношений между Россией и Западом окончательно улетучились. Котировки российских акций снизились практически до уровней, с которых началось ралли второй половины 2016 года», — отмечает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Снижает привлекательность рублевых активов и обострение корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система». Пессимистичным настроениям иностранных инвесторов способствует и низкая эффективность соглашения ОПЕК+, поскольку глобальные запасы нефти сокращаются гораздо медленнее, чем ожидалось.

В таких условиях участники рынка не исключают дальнейшей распродажи рублевых активов, хотя и в меньших объемах.