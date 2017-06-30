Временным исполняющим обязанности генерального директора Почты России назначена Ольга Осина. Об этом министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров написал в своем Twitter.

«Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России», — написал он.

Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России"

— Николай Никифоров (@nnikiforov) 3 июля 2017 г.

На прошлой неделе Минкомсвязи направило генеральному директору «Почты России» Дмитрию Страшнову письмо с уведомлением о расторжении контракта. Об этом «Ведомостям» рассказал чиновник профильного ведомства. Информацию подтвердил человек из окружения Страшнова. Но, по словам обоих, за этим должен последовать приказ Минкомсвязи о назначении нового руководителя. К вечеру воскресенья он, по словам собеседников «Ведомостей», подписан не был. Страшнов покинет свой пост в конце июня, рассказывали «Ведомостям» два его знакомых и два федеральных чиновника. Контракт топ-менеджера истек 1 июля.



Об отставке Страшнова заговорили в начале этого года. В ноябре 2016 года Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и предложила возбудить уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». В декабре стало известно о выемке документов в центральном офисе «Почты России» в Москве. Страшнов говорил, что его вознаграждение рассчитано по правилам, установленным правительством.