Министерство финансов Украины обнародовало письмо от бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбского с просьбой о его национализации.

В письме акционеры просят принять «положительное решение о дальнейшей капитализации банка. Минфин отметил, что это и было сделано во избежание банкротства банка.

Бывшие владельцы ПриватБанка, в свою очередь, обязались провести реструктуризацию кредитного портфеля банка до 1 июля 2017 года. Срок обязательств истек, а значительного прогресса в реструктуризации «достигнуто не было».

Минфин привлек для ускорения процесса переговоров о реструктуризации консорциум компаний Rothschild, EY и FinPoint.