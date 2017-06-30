Следственный департамент МВД прекратил «за отсутствием состава преступления» громкое дело о выводе за рубеж 10 млрд рублей под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака. После двух с половиной лет разбирательства следователи признали, что сделки были реальными. Теперь уже бывшие обвиняемые могут требовать компенсации, пишет «Коммерсант».

Подписав постановление о прекращении уголовного дела, следователь следственного департамента МВД предоставил копию документа бизнесменам Константину Сергутину и Александру Домрачеву и разъяснил, что они имеют право на реабилитацию. Одновременно был отменен заочный арест и международный розыск экс-совладельца БВА Банка Владимира Щербакова, которого следователи ранее считали организатором аферы.

«Сейчас мы обсуждаем возможность подачи исков о возмещении вреда, как материального, так и морального, за незаконное уголовное преследование и более чем год, проведенный Константином Сергутиным под домашним арестом», — сказал его адвокат Сергей Парамонов.



Напомним, что о возбуждении громкого уголовного дела и задержании двух подозреваемых МВД сообщило в феврале 2015 года. Представители ведомства тогда рассказали, что была проведена совместная операция следователей, оперативников ГУЭБиПК и сотрудников главного управления по борьбе с контрабандой ФТС, которые контактировали с зарубежными правоохранительными органами, в частности с финансовой разведкой Сингапура. В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой), были задержаны Сергутин и Домрачев, которых впоследствии с санкции суда поместили под домашний арест.

Суд оставил на свободе бывшего заместителя главы БВА Банка по делу о выводе за границу 10 млрд рублей Мосгорсуд прекратил производство по апелляционному представлению Генпрокуратуры, требовавшей отменить решение об освобождении из-под домашнего ареста бывшего заместителя главы БВА Банка Константина Сергутина и бизнесмена Александра Домрачева по делу о выводе многомиллионных сумм за границу, пишет «Коммерсант».

Их заподозрили в создании группы, которая за небольшой процент незаконно переводила за рубеж огромные суммы в валюте. По подсчетам полицейских и таможенников, с 2011 года было «прокручено» более 10 млрд рублей. Руководителем группы считался экс-совладелец БВА Банка (лишен лицензии осенью 2014 года) Владимир Щербаков, успевший скрыться. Его правой рукой полицейские называли заместителя главы банка Константина Сергутина. Роль непосредственного исполнителя в материалах уголовного дела была отведена Домрачеву, который якобы специально создал несколько фирм, участвовавших, в частности, в заключении контрактов в интересах ФГУП «Гознак» на поставки из-за рубежа никелевого порошка и акриловой смолы. Эти материалы использовались для производства акцизных марок на алкогольную продукцию. В МВД считали, что продукция поступала из Азии в страны Евросоюза, где цены на нее многократно увеличивались, а позже товар ввозился в Россию по заведомо завышенной стоимости. Кроме того, имелись подозрения о возможном хищении средств Гознака.

В мае прошлого года оба обвиняемых уже на стадии ознакомления с материалами своего уголовного дела были освобождены судом из-под домашнего ареста. В конце прошлого года обвинительное заключение было отправлено для утверждения в Генпрокуратуру, однако заместитель главы надзорного ведомства Виктор Гринь вернул его для доследования и устранения нарушений закона. 23 июня истекал очередной срок следствия. Продлевать его следователь уже не стал, а прекратил дело в отношении всех трех фигурантов с санкции заместителя руководителя следственного департамента МВД Александра Краковского с формулировкой «в связи с отсутствием в деянии состава преступления».