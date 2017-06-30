Технология 5G может появиться в пяти российских городах-миллионниках в 2022 году. График описан в проекте программы цифровой экономики России, который Минкомсвязи на прошлой неделе внесла в правительство, пишут «Ведомости».

Согласно документу, к концу этого года должна быть готова концепция развития 5G в этих городах, в III квартале 2019-го — запущен первый пилотный проект, а еще через три месяца появятся нормативные акты. Частоты для 5G станут доступны операторам в IV квартале 2020 года.

Проект внесен в правительство, подтверждают представители Минкомсвязи и курирующего отрасль вице-премьера Аркадия Дворковича, но комментировать содержимое документа они отказались. Как ожидается, 5 июня программу рассмотрит совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте.

Стандарт 5G позволяет передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Его отличает необходимость установки базовых станций на более близком расстоянии по сравнению с нынешними стандартами — это увеличивает затраты.

Говорить о реалистичности предложенного Минкомсвязью графика пока рано, считает представитель «МегаФона» Юлия Дорохина: скорость внедрения зависит от доступности частот и проработанности нормативной базы. И если документы обещают выпустить своевременно, то доступность радиочастот вызывает у «МегаФона» серьезные опасения из-за пересечений с телевещателями и спутниковыми каналами.

В России первые тесты 5G провели «МегаФон» и МТС. «МегаФон» использовал временно выделенную полосу в диапазоне 4,5 ГГц, МТС — 4,65—4,85 ГГц. На Петербургском экономическом форуме «МегаФон» вместе с Huawei представили базовую станцию 5G, которая на частотах 70 ГГц показала скорость 35 Гбит/с. МТС в феврале обещали протестировать в 2017 году пилотные зоны 5G и запустить их для чемпионата мира по футболу в 2018-м.