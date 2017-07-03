Российские фондовые индексы растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ на 10:12 мск вырос на 0,55% к уровню предыдущего закрытия и составил 1 889,75 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,13% и находился на отметке 1 012,24 пункта.



«На предыдущей сессии курс доллара США закрывался ниже 59 рублей за доллар, и текущие цены на нефть могут стать стимулом для дальнейшего укрепления рубля. Между тем с технической точки зрения область 58,5 рубля может выступить для него серьезным препятствием. В евро мы по-прежнему не прогнозируем движения выше 1,15 доллара за евро, а значит, курс евро может избежать в понедельник, 3 июля, движения выше 68 рублей за евро. Фондовый индекс ММВБ, по нашим оценкам, в этот день вновь попробует консолидироваться, но пробитие бенчмарком отметки 1 900 пунктов кажется маловероятным», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.