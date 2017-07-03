Международный Банк Санкт-Петербурга изменил условия вкладов. «Почетный клиент» привлекается теперь не только на 91, 181 и 367 дней, но и на 31 день под 7,75% годовых в рублях, 0,6% в долларах США и 0,4% в евро.
Помимо введения нового срока были снижены ранее действовавшие ставки. Так, в рублях они составляют 8,5—9,1% (ранее — 8,75—9,25%), в долларах — 1,25—2,1% (ранее —1,5—2,25%) и в евро — 0,6—1,25% (ранее — 0,85—1,5%) годовых. Минимальный первоначальный взнос — 300 тыс. рублей, 3 тыс. долларов и евро.
Ставки по «Вкладу в будущее» были увеличены в рублях для срока размещения 366—546 дней до 8,6—8,8% (ранее — 8,25—8,5%) и снижены в евро для срока свыше 366 дней до 0,5—1,1% (ранее — 0,8—1,4%) годовых. Минимальная сумма вклада — 250 тыс. рублей, 3 тыс. евро.
Проценты по указанным депозитам выплачиваются в конце срока договора.
«Супервклад» открывается на 271, 367, 547 и 730 дней. Доллары США привлекаются теперь под 1,5—1,8% (прежде — под 1,6—1,75%), а евро — под 0,75—1,1% (ранее — 0,75—1,4%) годовых. Для вклада в рублях банк увеличил ставку для срока 367 дней с 8,35% до 8,7% годовых. Минимальная сумма открытия вклада — 1 млн рублей, 15 тыс. долларов или евро.
«Супервклад VIP» от 10 млн рублей, 150 тыс. долларов США и евро открывается на 367, 547 и 730 дней под 8,25—8,8% (ранее — под 8,25—8,75%), 1,65—1,95% (ранее — под 2%) и 1,25—1,5% (ранее — под 1,5%) годовых соответственно.
Проценты по последним двум вкладам выплачиваются ежемесячно.
Все депозиты пополняемые, за исключением «Почетного клиента».
АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП) — достаточно крупный универсальный частный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Финучреждение ориентировано преимущественно на кредитование и обслуживание деятельности крупных коммерческих предприятий. Базу фондирования банка исторически формировали средства корпоративных клиентов, однако за последний год эта роль перешла к вкладам частных клиентов. Банк активен на рынке ценных бумаг, РЕПО и конверсионных операций. Полностью подконтролен своему президенту Сергею Бажанову.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 45,41 млрд рублей (102-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 10,22 млрд, кредитный портфель — 22,78 млрд, обязательства перед населением — 19,27 млрд.