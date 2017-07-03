Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 9 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:04 мск 58,84 рубля, курс евро уменьшился на 21 копейку, до 67,11 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль продолжит укрепление, полагает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, национальная валюта получает поддержку на фоне роста цен на нефть и от словесных интервенций чиновников.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что не ожидает сильных колебаний курса рубля до конца года, поскольку нефть торгуется выше прогноза 40 долларов за баррель Brent. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что расходование резервов в 2018-м сократится вдвое по сравнению с текущим годом, а в 2019-м ведомство полностью откажется от расходования Резервного фонда и ФНБ.

Сегодня утром в Азии нефть торгуется в плюсе. По данным на 10:04 мск баррель Brent достиг отметки в 49 долларов.

«Покупателям осталось пройти уровень 49,5 доллара, чтобы восстановление цен ускорилось до 50,7 доллара. Цель по нефти на понедельник — 49,5 доллара», — комментирует аналитик.

Поскольку со стороны нефтяного рынка рублю ничего не угрожает, то в понедельник, прогнозирует он, можно рассматривать укрепление рубля к доллару до 58,55 рубля, к евро — до отметки 66,85 рубля.

В центре внимания участников валютного рынка, указывает эксперт, итоги встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 7—8 июля на саммите G20 в Гамбурге.