Межтопэнергобанк заявил о затруднениях при осуществлении расчетов в связи с нехваткой доступной ликвидности. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации. Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере, отметили в финучреждении.



«Стремительную потерю ликвидности спровоцировало активное распространение негативной информации о финансовом состоянии банка, повлекшее резкий рост числа обращений клиентов с платежными требованиями. На этом фоне возросла нагрузка на информационные системы, которые не смогли обработать критический объем запросов, что привело к сбоям и повлияло на скорость и возможность осуществления расчетов. Тем не менее до 2 июля банк продолжал осуществлять расчеты в кассах офисов, системах ДБО и с помощью банкоматов», — говорится в сообщении.

Сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности также стали следствием отказа от исполнения своих обязательств крупными заемщиками. «Помимо необходимости досоздания значительных резервов по проблемным ссудам по требованиям надзорного органа, негативными факторами для бизнеса банка явились перенос сроков планового рефинансирования по ряду проектов клиентов и пересмотр и ужесточение МСП Банком графика погашения предоставленных кредитов», — пояснили в банке. При этом, несмотря на ухудшение ряда финансовых показателей, банк до прошедшей недели своевременно и точно исполнял поручения клиентов, поддерживая ликвидность на необходимом уровне.

Межтопэнергобанк приостановил обслуживание клиентов из-за сбоя в программном обеспечении Межтопэнергобанк с пятницы был вынужден приостановить обслуживание клиентов, физлиц и юрлиц. Об этом Банки.ру рассказали в пресс-службе кредитной организации.



«Банк обращает внимание клиентов, что все средства, находящиеся на счетах, в полном объеме отражены в информационных системах, балансе, обязательных реестрах, несмотря на то, что возможность распорядиться ими в настоящий момент затруднена. ПАО «Межтопэнергобанк» является участником системы страхования вкладов и обеспечил страхование всех средств, находящихся на счетах, картах, вкладах физических лиц и индивидуальных предпринимателей в законодательно определенном объеме. Также обращаем внимание заемщиков и контрагентов на то, что все платежи по действующим обязательствам перед банком принимаются и обрабатываются в обычном режиме и обязаны быть направлены в адрес ПАО «Межтопэнергобанк» в установленные договорами сроки», — отметили в Межтопэнергобанке.

В пресс-службе добавили, что системы дистанционного обслуживания работают в информационном режиме, и клиентам банка доступны полная информация об остатках на счетах, история операций и электронные выписки.

Напомним, Межтопэнергобанк с пятницы был вынужден приостановить обслуживание клиентов, физлиц и юрлиц. «В настоящий момент наблюдаются технические сложности в работе программного обеспечения банка, что сказалось на возможности и оперативности проведения платежей. В связи с резко возросшим количеством обращений клиентов за получением своих средств в кассах, с которым программно-аппаратный комплекс фактически и физически не справляется, банк был вынужден сократить время обслуживания в ряде офисов», — рассказывали в пресс-службе Межтопэнергобанка.

Вечером 29 июня портал Банки.ру сообщил о том, что в Межтопэнергобанке наблюдаются задержки с совершением платежей. В кредитной организации подтвердили, что имеется задержка с проведением платежей коммунальных и других операторов, однако сообщили, что все офисы банка работают в обычном режиме, в них можно открыть любые банковские продукты.



29 июня, согласно официальным сообщениям Межтопэнергобанка на его сайте, должны были состояться годовое общее собрание акционеров банка, а также заседание совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации. Однако информации о принятых на них решениях, как и о том, были ли они в итоге проведены, до сих пор в публичном доступе нет. В пресс-службе банка прояснить этот момент также не смогли.

