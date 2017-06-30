Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков прокомментировал информацию о скором увольнении директора по связям с общественностью Петра Лидова. В специальном заявлении, поступившем в распоряжение РБК, Солдатенков назвал информацию в прессе о причинах увольнения Лидова «спекуляциями».

«В связи с появившимися в прессе спекуляциями на тему причин ухода Петра Лидова из компании «МегаФон» считаю необходимым сообщить об истинном положении дел. Петр покидает «МегаФон» с 1 августа. Об этом сроке мы договорились с ним в конце мая, когда он сообщил мне о своем желании уйти из компании в связи с переходом на другую работу», — говорится в заявлении.

«Мы действительно находимся в процессе поиска специалиста на его место, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов», — добавил Солдатенков. При этом он охарактеризовал Лидова как разностороннего, успешного руководителя и профессионала высокого уровня.

Ранее 29 июня газета «Ведомости» сообщила, в компании «в целом давно не очень довольны» работой Лидова, а решение о его увольнении якобы было принято после того, как он опубликовал в Twitter запись об участниках оппозиционных акций протестов 12 июня. Лидов назвал их «малолетними дегенератами».

Позже запись была удалена, а сам менеджер принес извинения и признал, что «был неправ в выборе слов». При этом он заверил, что «МегаФон» не имеет отношения к появлению этой записи.