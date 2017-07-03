Джей энд Ти Банк изменил условия «Майского» и «Таганского» вкладов. Ставки по «Майскому» были снижены банком с 7,8—9% до 7,5—8,8% годовых в рублях. Вклад открывается от 500 тыс. рублей на 31, 181 и 367 дней.

Средства во вклад «Таганский» больше не привлекаются на 31 день. Ставки для сроков 91, 181, 270 и 367 дней остались прежними — 7,5—8,5% годовых. Минимальный первоначальный взнос — 100 тыс. рублей.

Начисленные проценты по вкладам ежемесячно выплачиваются или капитализируются.