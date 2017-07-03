Примсоцбанк изменил условия «Акционного» потребительского кредита. Теперь ссуда без обеспечения выдается на срок до трех лет (ранее — до года) под 17,9% годовых (вместо 13,9%). Сумма финансирования составляет от 100 тыс. до 299 тыс. рублей.

При кредитовании на сумму свыше 300 тыс. рублей требуется поручительство одного или двух физических лиц, также теперь банк принимает смешанное обеспечение в виде поручительства физических лиц и залога автомобиля. Максимальный размер финансирования увеличился с 1,5 млн до 5 млн рублей, а ставка снизилась с 17,9% до 13,9% годовых. Срок заимствования может достигать пяти лет.

«Если размер займа не превышает 200 тысяч рублей, то для рассмотрения заявки клиенту достаточно представить только паспорт, при кредитовании на более крупные суммы потребуется документальное подтверждение дохода. Заявка рассматривается в довольно сжатые сроки: при сумме займа до 500 тысяч рублей — в течение 50 минут, свыше 500 тысяч — в течение двух рабочих дней, однако положительное решение о выдаче кредита действует всего пять календарных дней», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Личное страхование не требуется. Комиссия за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимается. Воспользоваться предложением можно до 1 сентября 2017 года.