Примсоцбанк изменил условия «Акционного» потребительского кредита. Теперь ссуда без обеспечения выдается на срок до трех лет (ранее — до года) под 17,9% годовых (вместо 13,9%). Сумма финансирования составляет от 100 тыс. до 299 тыс. рублей.
При кредитовании на сумму свыше 300 тыс. рублей требуется поручительство одного или двух физических лиц, также теперь банк принимает смешанное обеспечение в виде поручительства физических лиц и залога автомобиля. Максимальный размер финансирования увеличился с 1,5 млн до 5 млн рублей, а ставка снизилась с 17,9% до 13,9% годовых. Срок заимствования может достигать пяти лет.
«Если размер займа не превышает 200 тысяч рублей, то для рассмотрения заявки клиенту достаточно представить только паспорт, при кредитовании на более крупные суммы потребуется документальное подтверждение дохода. Заявка рассматривается в довольно сжатые сроки: при сумме займа до 500 тысяч рублей — в течение 50 минут, свыше 500 тысяч — в течение двух рабочих дней, однако положительное решение о выдаче кредита действует всего пять календарных дней», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Личное страхование не требуется. Комиссия за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимается. Воспользоваться предложением можно до 1 сентября 2017 года.
ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк» — крупный по размеру активов региональный банк с универсальной моделью бизнеса. Кредитная организация занимает сильные позиции как в корпоративном, так и в розничном кредитовании, а также располагает довольно развитой сетью продаж. Основным источником фондирования выступают депозиты населения (53,97%).
Основными бенефициарами на текущий момент являются председатель правления, член совета директоров Дмитрий Яровой (54,86%) и его сын Александр Яровой (32,49%), а также Европейский банк реконструкции и развития (12,5%), вошедший в капитал Примсоцбанка в мае 2007 года. На акционеров-миноритариев приходится 0,15% акций общества. Отметим, что Дмитрий и Александр Яровые являются также основными владельцами ПАО Банк «Левобережный» (г. Новосибирск).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 48,28 млрд рублей (98-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,78 млрд, кредитный портфель — 30,01 млрд, обязательства перед населением — 26,18 млрд.