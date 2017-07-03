Краснодарский банк «Новопокровский» с 3 июля предлагает два новых вклада.

Депозит «То, что нужно» открывается в сумме от 30 тыс. рублей под 8,5% годовых, от 1,5 млн рублей — под 8,7%, а «То, что нужно-онлайн» — под 8,85% (от 30 тыс. рублей) и 9% (от 1,5 млн рублей). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклады можно пополнять суммами от 5 тыс. рублей в течение первых 90 дней срока действия договора. Предусмотрена возможность частичного снятия средств — в размере не более 25% от первоначальной суммы по истечении 60 дней срока вклада.

Предложение действует до 31 августа 2017 года.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.