Банк «Национальный Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях.
«Пенсионный стандарт» открывается под 6—8% годовых (ранее — под 6—8,25%), а «Сберегательный стандарт» — под 5,75—8,25% годовых (прежде — под 5,75—8,5%). Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Срок — от 31 до 730 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Платиновый стандарт» (от 3 млн рублей) оформляется под 6—7,75% (вместо 6—8%), а «Универсальный стандарт» (от 30 тыс. рублей) — под 5,75—6,75% годовых (прежде — под 5,75—7%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Все вклады можно пополнять.
АО «Банк «Национальный Стандарт» — небольшой по размеру активов столичный банк. В настоящее время сосредоточен на кредитовании и обслуживании счетов малых и средних предприятий, операциях с ценными бумагами, привлечении депозитов юридических и физических лиц. Розничный бизнес практически не развит.
На текущий момент бенефициарами кредитной организации выступают бизнесмен, председатель совета директоров банка, владелец компании «Новоросцемент», член совета директоров аэропорта Внуково Лев Кветной (99,9%), а также член совета директоров банка Владимир Самарин (0,1%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 32,54 млрд рублей (116-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 9,65 млрд, кредитный портфель — 15,16 млрд, обязательства перед населением — 6,72 млрд.