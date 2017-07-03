Банк «Национальный Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях.



«Пенсионный стандарт» открывается под 6—8% годовых (ранее — под 6—8,25%), а «Сберегательный стандарт» — под 5,75—8,25% годовых (прежде — под 5,75—8,5%). Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Срок — от 31 до 730 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Платиновый стандарт» (от 3 млн рублей) оформляется под 6—7,75% (вместо 6—8%), а «Универсальный стандарт» (от 30 тыс. рублей) — под 5,75—6,75% годовых (прежде — под 5,75—7%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.