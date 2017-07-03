Банк «Левобережный» изменил условия начисления cash back по дебетовым картам «Мир», Visa Classic / Masterсard Standard, Visa Gold / Masterсard Gold, «Карта болельщика», «Карта с логотипом ХК Сибирь», а также по картам «Мир», Visa Classic / Masterсard Standard, Visa Gold / Masterсard Gold, оформляемым в рамках пакетов услуг «Молодежный», «Практичный», «Пенсионный», счета «Школьник».
Теперь возврат в размере 1% осуществляется при совершении по карте более 15 операций на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. Сash back не начисляется при невыполнении данного условия. Минимальная сумма возврата будет составлять 150 рублей. Максимальная сумма возврата осталась на уровне 1 тыс. рублей в месяц.
«Ранее кешбэк в размере 1% начислялся при совершении не менее 40 операций оплаты товаров и услуг в месяц, минимальная сумма возврата была 100 рублей в месяц», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.
Кроме этого, банк изменил категории, в которых начисляется cash back по кредитным картам. Теперь возврат в размере 5% предусмотрен в категориях «Отделочные, строительные материалы», «Садовые принадлежности» и «Ландшафтные услуги, садовый инвентарь». Минимальная сумма возврата, как и прежде, составит 100 рублей в месяц, максимальная — 1 тыс. рублей в месяц.
По дебетовым и кредитным картам продолжает действовать начисление в категории «Сюрприз». Банк ежеквартально определяет категории, в которой будет начислен кешбэк в размере 5%. Категория «Сюрприз» определяется ежемесячно до 10 числа. Информирование клиентов осуществляется новостным сообщением на сайте банка.
ПАО «Банк «Левобережный» — динамично развивающийся банк Новосибирской области, один из крупнейших в регионе. Основные направления деятельности — розничное и корпоративное кредитование, операции на валютном рынке и с пластиковыми картами, привлечение средств граждан во вклады. Банк обслуживает местные муниципальные компании и структуры. Основным источником фондирования финучреждения выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день основными бенефициарами «Левобережного» являются председатель совета директоров Дмитрий Яровой (59,34%), его сыну, члену совета директоров Александру Яровому принадлежит 7,33% акций банка, пакет в 13,33% числится за кипрской компанией Ratto Holdings Limited (принадлежит фонду инвестиций в финансовый сектор RenFin II, бенефициар — Элизабет Френсис), у членов совета директоров Вячеслава Перцева и Михаила Робканова по 6,67%, Ирина Шелестова владеет 6,28%, доля миноритариев составляет 0,38%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 47,17 млрд рублей (99-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,46 млрд, кредитный портфель — 29,04 млрд, обязательства перед населением — 26,63 млрд.