Банк «Левобережный» изменил условия начисления cash back по дебетовым картам «Мир», Visa Classic / Masterсard Standard, Visa Gold / Masterсard Gold, «Карта болельщика», «Карта с логотипом ХК Сибирь», а также по картам «Мир», Visa Classic / Masterсard Standard, Visa Gold / Masterсard Gold, оформляемым в рамках пакетов услуг «Молодежный», «Практичный», «Пенсионный», счета «Школьник».

Теперь возврат в размере 1% осуществляется при совершении по карте более 15 операций на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. Сash back не начисляется при невыполнении данного условия. Минимальная сумма возврата будет составлять 150 рублей. Максимальная сумма возврата осталась на уровне 1 тыс. рублей в месяц.

«Ранее кешбэк в размере 1% начислялся при совершении не менее 40 операций оплаты товаров и услуг в месяц, минимальная сумма возврата была 100 рублей в месяц», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.

Кроме этого, банк изменил категории, в которых начисляется cash back по кредитным картам. Теперь возврат в размере 5% предусмотрен в категориях «Отделочные, строительные материалы», «Садовые принадлежности» и «Ландшафтные услуги, садовый инвентарь». Минимальная сумма возврата, как и прежде, составит 100 рублей в месяц, максимальная — 1 тыс. рублей в месяц.

По дебетовым и кредитным картам продолжает действовать начисление в категории «Сюрприз». Банк ежеквартально определяет категории, в которой будет начислен кешбэк в размере 5%. Категория «Сюрприз» определяется ежемесячно до 10 числа. Информирование клиентов осуществляется новостным сообщением на сайте банка.