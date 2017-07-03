RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Кошелев-Банка по новой методологии и присвоило «ruBB» (соответствует рейтингу «А(III)» по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен «негативный» прогноз, говорится в сообщении агентства. Ранее у банка действовал рейтинг «А (II)» со «стабильным» прогнозом.

Поддержку рейтингу оказывают высокий запас краткосрочной ликвидности, а также широкий доступ к рыночным источникам дополнительной ликвидности. Кроме того, положительно на рейтинг влияет хорошая обеспеченность портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ.

Ключевое негативное влияние на рейтинг оказывает высокая концентрация активов на операциях со связанными с банком сторонами. В качестве обеспечения по этим кредитам выступают выпущенные сберегательные сертификаты банка, что позволяет поддерживать нормативы Н6 и Н25 в пределах регулятивных значений.

Кроме того, существенное давление на рейтинг оказывает рост зависимости ресурсной базы от средств физических лиц, включая ИП.

Агентство рассматривает стратегию развития банка как рискованную в связи с сохранением планов по наращиванию средств населения. Кроме того, аналитики оценивают как умеренно высокую вероятность ухудшения качества кредитного портфеля в среднесрочной перспективе в связи с высокими темпами прироста корпоративного кредитного портфеля (плюс 40% за последние 12 месяцев) при недостаточно консервативной политике резервирования. По мнению экспертов, это может оказать давление на финансовый результат банка и обусловливает негативный прогноз по рейтингу.

RAEX также отмечает высокий уровень принимаемых валютных рисков и концентрацию корпоративного кредитного портфеля на строительной отрасли.