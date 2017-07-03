Банк ВТБ 24 увеличил максимальную сумму кредита по программам «Крупный» и «Ипотечный бонус» с 3 млн до 5 млн рублей.

«Кредит «Крупный» выдается на сумму от 400 тысяч рублей под 15,5—16% годовых. По программе «Ипотечный бонус» можно получить средства под более низкую ставку — 14,5% годовых. Предложение было разработано для клиентов, выплачивающих ипотеку любого российского банка в срок», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.

По условиям обоих предложений не требуется предоставления залога или поручительства. Оформление страхования не влияет на ставку по кредиту.

Решение о выдаче кредита принимается банком в течение одного — трех рабочих дней.