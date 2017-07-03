Национальный банк Украины получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку украинской «дочки» Сбербанка, сообщает в понедельник агентство «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

О намерении приобрести украинскую «дочку» Сбербанка белорусский бизнесмен заявил в минувшую пятницу, 30 июня.

«Национальный банк получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку Сбербанка», — говорится в сообщении.

По данным агентства, документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

Сбербанк в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая «дочка» Сбербанка будет работать под его брендом. Документы на согласование сделки были поданы в Национальный банк Украины в конце апреля. У регулятора на их рассмотрение есть три месяца.