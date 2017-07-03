ВТБ Банк Москвы увеличил минимальную ставку по кредиту.

Теперь оформить кредит наличными можно под 14,9—19,9% годовых (прежде — под 13,9—19,9% годовых). Кредит предоставляется без залога и поручительства, личное страхование не влияет на ставку по кредиту.

Максимальная сумма в рамках предложения составляет 3 млн рублей, срок — пять лет.

«Ставка устанавливается в зависимости от категории клиента. Минимальная ставка, указанная банком, устанавливается для зарплатных клиентов. По программе рефинансирования кредитов других банков ставка ниже на один процентный пункт — 13,9—18,9% годовых», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.

Срок рассмотрения заявки — от одного до трех дней.