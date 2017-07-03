ВТБ Банк Москвы увеличил минимальную ставку по кредиту.
Теперь оформить кредит наличными можно под 14,9—19,9% годовых (прежде — под 13,9—19,9% годовых). Кредит предоставляется без залога и поручительства, личное страхование не влияет на ставку по кредиту.
Максимальная сумма в рамках предложения составляет 3 млн рублей, срок — пять лет.
«Ставка устанавливается в зависимости от категории клиента. Минимальная ставка, указанная банком, устанавливается для зарплатных клиентов. По программе рефинансирования кредитов других банков ставка ниже на один процентный пункт — 13,9—18,9% годовых», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.
Срок рассмотрения заявки — от одного до трех дней.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 9 055,53 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 012,06 млрд, кредитный портфель — 5 021,82 млрд, обязательства перед населением — 508,48 млрд.