Банк «Ренессанс Кредит» снижает ставки по кредитам.

По программам кредитования «Для клиентов банка» и предложению «Пенсионерам» ставка составляет теперь 12,9—27,5% годовых (прежде — 13,9—28% годовых). Кредит можно оформить на сумму до 700 тыс. рублей (для пенсионеров — до 200 тыс. рублей) сроком до пяти лет.

По программе «Больше документов — ниже ставки» минимальная ставка также снизилась на один процентный пункт до 12,9% годовых, а максимальная — с 27% до 26,7% годовых. Заем предоставляется на сумму до 700 тыс. рублей сроком до пяти лет. Для того чтобы воспользоваться программой, понадобится предоставить дополнительный документ из списка банка.

По кредиту «На срочные цели» минимальная ставка осталась прежней — 19,9% годовых, а максимальная стала ниже на 0,5 процентного пункта и сегодня составляет 27,5% годовых. Условия программы предполагают оформление кредита без подтверждения дохода и быстрое рассмотрение заявки (за 10 минут). Максимальная сумма кредита составляет 100 тыс. рублей.

«Все кредитные программы не предусматривают предоставления клиентами залога или другого обеспечения. Ставка устанавливается банком внутри широкого диапазона индивидуально, точный ее размер заранее узнать невозможно», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Сударикова.

Личное страхование заемщика не влияет на ставку по кредиту.