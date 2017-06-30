Одной из приоритетных тем Совета Федерации РФ в осеннюю сессию будет создание условий для более быстрого внедрения программы цифровой экономики, сказала журналистам председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов говорил, что программа развития цифровой экономики РФ будет представлена в начале июля на заседании президентского совета по приоритетным проектам. По его словам, власти РФ обсуждают разные механизмы поддержки отрасли, включая создание специального фонда объемом 100 млрд рублей по аналогии с дорожным фондом.

«Я думаю, что это будет одной из приоритетных наших тем в предстоящую осеннюю сессию. Для того чтобы создать правовые условия для более быстрого внедрения программы цифровой экономики», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что переход на цифровую экономику «качественно изменит все отрасли». «И сферу управления, и сферу образования, здравоохранения, сферу оказания социальных услуг. Я думаю, что после утверждения программы здесь есть большое поле действий для парламента, для создания условий развития цифровой экономики», — сказала председатель СФ.