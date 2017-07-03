Владбизнесбанк предлагает оформить дебетовую и «Социальную» карты в категории «Мир».

Счет открывается в рублях. Срок действия карт — два года. Плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия в размере 590 рублей. Выпуск «Социальной» карты осуществляется бесплатно, без взимания платы за годовое обслуживание. «Социальная» карта предназначена для зачисления пенсии и других социальных выплат.

По дебетовой карте «Мир» предусмотрено начисление 6% годовых на неснижаемый остаток от 15 тыс. рублей. По «Социальной» карте — 6,5% годовых на остаток выше 1 тыс. рублей. Проценты не начисляются на остатки ниже данных сумм.

«К преимуществам нового предложения можно отнести отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка, а также в устройствах сторонних кредитных организаций. Карты выпускаются с технологией MirAccept для безопасных покупок в Интернете», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.