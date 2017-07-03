Владбизнесбанк предлагает оформить дебетовую и «Социальную» карты в категории «Мир».
Счет открывается в рублях. Срок действия карт — два года. Плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия в размере 590 рублей. Выпуск «Социальной» карты осуществляется бесплатно, без взимания платы за годовое обслуживание. «Социальная» карта предназначена для зачисления пенсии и других социальных выплат.
По дебетовой карте «Мир» предусмотрено начисление 6% годовых на неснижаемый остаток от 15 тыс. рублей. По «Социальной» карте — 6,5% годовых на остаток выше 1 тыс. рублей. Проценты не начисляются на остатки ниже данных сумм.
«К преимуществам нового предложения можно отнести отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка, а также в устройствах сторонних кредитных организаций. Карты выпускаются с технологией MirAccept для безопасных покупок в Интернете», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.
ЗАО «Владбизнесбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (г. Владимир), ориентированный на обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, в том числе кредитование субъектов малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады. Основной источник фондирования — средства физических лиц.
На текущий момент бенефициарами банка являются заслуженный химик РФ, совладелец ООО «ДАУ Изолан», член наблюдательного совета Михаил Царфин (61,63%), член наблюдательного совета Владимир Клименко (21,48%), Геннадий Васьков (12,39%), председатель правления Сергей Соловьев (1,51%) и миноритарии (2,99%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2,84 млрд рублей (364-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,63 млрд, кредитный портфель — 2,02 млрд, обязательства перед населением — 1,39 млрд.