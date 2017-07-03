Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) запустил программу «Рефинансирование», в рамках которой заемщики могут получить денежные средства в размере от 30 тыс. до 1 млн рублей на погашение задолженности по действующим кредитам.

Процентная ставка устанавливается индивидуально в диапазоне от 17% до 25% годовых в зависимости от кредитоспособности клиента. Также заемщики имеют возможность дополнительно снизить размер процента. Так, при внесении ежемесячного платежа за пять дней до плановой даты погашения и оплате кредита в интернет-банке, банкомате или партнерской сети (любым способом, кроме касс УБРиР) ставка снижается до 15—23% годовых. При выполнении вышеперечисленных условий и совершении покупок по карте УБРиР в размере от 15 тыс. рублей в месяц ставка составляет 13,9—21% годовых. Финансирование предоставляется на срок от двух до семи лет без залога и поручительства.

«Программа позволяет рефинансировать неограниченное количество потребительских кредитов, за исключением автокредита и ипотеки, а также получить дополнительные средства на новые покупки. Для оформления займа необходимо представить паспорт и справку о доходах. Заявка рассматривается в течение одного дня», — комментирует эксперт по кредитным программам Банки.ру Анастасия Белик.

Личное страхование не предусмотрено и не влияет на размер процентной ставки. Денежные средства зачисляются на банковскую карту. Снятие наличных в собственных банкоматах банка осуществляется без комиссии. При снятии кредитных средств в банкоматах сторонних банков комиссия составляет 1% от суммы операции, но не менее 120 рублей, при выдаче через кассу — 1% от суммы операции, но не менее 150 рублей.