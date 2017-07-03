Ижевский БыстроБанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Так, «Доходный» (от 10 тыс. рублей на сроки от месяца до полутора лет) открывается теперь под 2,5—5,5% годовых (ранее — под 5—8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Удобный» (от 5 тыс. рублей на полгода) размещается под 6% годовых (вместо 6,5%).

Доходность «Пополняемого» (от 10 тыс. рублей) составляет 5% годовых (до этого — 7%), а депозита «Пополняемый — Пенсионный» (от 1 тыс. рублей) — 5,3% (прежде — 7,3%). Срок размещения обоих вкладов — два года.

Проценты по трем депозитам ежемесячно капитализируются или выплачиваются.

Вклады пополняемые.

Возможно увеличение ставки на 2% годовых в рамках бонуса «Юбилейный» по вкладам «Доходный», «Пополняемый» и «Пополняемый — Пенсионный».