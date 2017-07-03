Ижевский БыстроБанк понизил ставки по вкладам в рублях.
Так, «Доходный» (от 10 тыс. рублей на сроки от месяца до полутора лет) открывается теперь под 2,5—5,5% годовых (ранее — под 5—8%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Удобный» (от 5 тыс. рублей на полгода) размещается под 6% годовых (вместо 6,5%).
Доходность «Пополняемого» (от 10 тыс. рублей) составляет 5% годовых (до этого — 7%), а депозита «Пополняемый — Пенсионный» (от 1 тыс. рублей) — 5,3% (прежде — 7,3%). Срок размещения обоих вкладов — два года.
Проценты по трем депозитам ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
Вклады пополняемые.
Возможно увеличение ставки на 2% годовых в рамках бонуса «Юбилейный» по вкладам «Доходный», «Пополняемый» и «Пополняемый — Пенсионный».
ПАО «БыстроБанк» — средний по размеру активов региональный банк (Удмуртия), ориентированный на розничное кредитование, привлечение средств граждан во вклады, операции на валютном рынке. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц. Финансовая организация является крупнейшим банком Удмуртии.
На текущий момент основные бенефициары банка — сын основателя и президента группы компаний «Ланит» Георгия Генса — члены совета директоров Филипп Генс и Сергей Тихомиров, Михаил Яковлев (у всех троих по 19,95%), член совета директоров Сергей Моховиков (14,28%), основатель консалтинговой компании FinPoint Сергей Будкин (9,98%, член совета директоров БыстроБанка, украинского ООО «Простобанк Консалтинг», ОАО «КБ «Хлынов»), член совета директоров, председатель правления банка Владислав Колпаков (9,98%), Надежда Успенская (5,81%). На акционеров-миноритариев приходится 0,08% акций банка.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 35,63 млрд рублей (111-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,75 млрд, кредитный портфель — 23,61 млрд, обязательства перед населением — 22,88 млрд.