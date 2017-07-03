Руссобанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта. «Доходный» (от 30 тыс. рублей) открывается под 7—8,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«МультиПлюс» (от 300 тыс. рублей) оформляется под 5,75—7,5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока. Срок депозитов составляет от 91 до 400 дней.

Доходность «Комфортного» (от 30 тыс. рублей на срок от 91 до 180 дней) составит 6,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Все вклады можно пополнять.