Руссобанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта. «Доходный» (от 30 тыс. рублей) открывается под 7—8,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.
«МультиПлюс» (от 300 тыс. рублей) оформляется под 5,75—7,5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока. Срок депозитов составляет от 91 до 400 дней.
Доходность «Комфортного» (от 30 тыс. рублей на срок от 91 до 180 дней) составит 6,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Все вклады можно пополнять.
АО «АКБ «Руссобанк» — небольшой моноофисный столичный банк, развивающий универсальную модель бизнеса. Основные направления деятельности — работа на рынках межбанковских кредитов и долговых ценных бумаг, кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, а также привлечение средств населения во вклады. Высокую активность банк проявляет и на валютном рынке. Основным источником фондирования выступают собственные средства (капитал) и средства клиентов-предприятий.
На текущий момент основными акционерами банка выступают член совета директоров Павел Типикин и Станислав Швед (по 19,99%), Любовь Иванова (19,95%), члены совета директоров Геннадий Корсунский и Александр Мерман (по 16,50% акций), Валерий Фроймчук (6,67%), оставшаяся часть акций (0,41%) распределена между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 5,29 млрд рублей (282-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,42 млрд, кредитный портфель — 0,76 млрд, обязательства перед населением — 1,14 млрд.