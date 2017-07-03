Кировский банк «Хлынов» понизил ставки по двум вкладам в рублях. Депозит «Для пенсионера» (от 500 рублей на полтора года) теперь открывается под 6,9% годовых (ранее — под 7%). Дополнительные взносы возможны.
Вклад «Моя уверенность» (от 5 тыс. рублей, сроки размещения — полгода, один, полтора и два года) размещаются в данный момент под 6,6—7,4% годовых (прежде — под 6,6—7,6%). Пополнение счета не предусмотрено.
Проценты по двум депозитам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются по желанию клиента.
АО «КБ «Хлынов» — средний по размеру активов региональный банк, располагающий представительной сетью продаж в Кирове и Кировской области. Основным направлением деятельности является кредитование и обслуживание местных предприятий и организаций различных сфер деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также государственных и муниципальных структур. Заметную долю в бизнесе формирует розничное кредитование. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения.
На сегодняшний день акционерами банка выступают крупный инвестиционный фонд «Ренфин», входящий в структуру группы «Ренессанс Управление Инвестициями» (20,00%), заместитель председателя совета директоров Андрей Березин и члены его семьи (совокупно владеют 19,06% акций), Сария Полетаева (16,64%), Алексей Пятышев (10,00%), гражданин Германии Ральф-Дитер Монтаг Гирмес (9,33%), Людмила Дербенева (9,9%), Алексей Филипченко (8,43%), ООО «Лизинг-Хлынов» (1,14%), акционеры-миноритарии (5,55%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 20,57 млрд рублей (150-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,84 млрд, кредитный портфель — 11,01 млрд, обязательства перед населением — 11,51 млрд.