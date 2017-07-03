Кировский банк «Хлынов» понизил ставки по двум вкладам в рублях. Депозит «Для пенсионера» (от 500 рублей на полтора года) теперь открывается под 6,9% годовых (ранее — под 7%). Дополнительные взносы возможны.

Вклад «Моя уверенность» (от 5 тыс. рублей, сроки размещения — полгода, один, полтора и два года) размещаются в данный момент под 6,6—7,4% годовых (прежде — под 6,6—7,6%). Пополнение счета не предусмотрено.



Проценты по двум депозитам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются по желанию клиента.