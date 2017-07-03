Contact предоставила пользователем Visa QIWI Wallet возможность мгновенно пройти идентификацию без дополнительного пополнения аккаунта, говорится в сообщении платежной системы.

«Для прохождения процедуры идентификации пользователю Visa QIWI Кошелька необходимо обратиться в любой пункт системы Contact, расположенный в России. Далее сообщить операционисту код услуги в системе Contact — QONR, номер своего мобильного телефона, соответствующий учетной записи пользователя (номер Visa QIWI Кошелька), и предъявить документ, удостоверяющий личность владельца», — уточняется в релизе.

Подтверждение о прохождении идентификации пользователь получит в режиме реального времени по СМС, в личном кабинете на qiwi.com или мобильных приложениях Visa QIWI Wallet.

Комиссия за оказание услуги взимается в размере 50 рублей. Ранее тариф за услугу составлял 150 рублей, из которых 100 зачислялось на счет QIWI Wallet, а время подтверждения занимало от одного до трех дней.

Пользователи Visa QIWI Кошелька, прошедшие процедуру идентификации, могут увеличить сумму совершаемых в течение одного календарного месяца платежей до 600 тыс. рублей. В то время как ежемесячная сумма платежей, совершенных с помощью одного электронного кошелька, для владельцев, не прошедших идентификацию, ограничена общей суммой 100 тыс. рублей при максимальной сумме одного перевода в 15 тыс. рублей.