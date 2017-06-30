Банк «Ноосфера» (Горно-Алтайск) продлил срок действия депозитов «Весна» и «Зима» до 31 июля 2017 года.
Вклад «Весна» (на девять месяцев) открывается под 8% годовых, а «Зима» (на полгода) — под 7,8%. Минимальная сумма двух депозитов — 5 тыс. рублей. Проценты по ним ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
Пополнение счета возможно, частичное снятие средств — нет.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 1,50 млрд рублей (454-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,30 млрд, кредитный портфель — 0,41 млрд, обязательства перед населением — 0,71 млрд.